Wacker Chemie noteert bij hoogste dividendaandelen in Duitsland

Houders van het aandeel Wacker Chemie hebben zicht op een forse dividenduitkering. Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 3.48 euro. Het dividendrendement van Wacker Chemie ligt hiermee op 3.34 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de chemiebedrijven ligt op een relatief aantrekkelijke 2.11 procent.

Wacker Chemie gaat morgen haar resultaten over het voorbije kwartaal uitbrengen. De omzet van het concern uit Muenchen over dit jaar komt uit op 6.38 miljard euro. Zo blijkt uit gemiddelde verwachting van de analisten. Dit is fors minder dan de omzet over 2022 toen het concern 8.21 miljard euro verdiende.

Historische omzetten en resultaten Wacker Chemie in beeld plus taxaties 2023

De analisten rekenen voor 2023 op een nettowinst van 314 miljoen euro. Over dit jaar ligt de consensus van Wacker Chemie ‘s resultaat per aandeel op een winst van 6.31 euro. De koers-winst-verhouding ligt hiermee op 16.5.

