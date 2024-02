Waarom we binnenkort een grote Bitcoin koersval kunnen verwachten

Bitcoin (BTC) heeft de afgelopen dagen uitstekend gepresteerd, waarbij de munt zelfs kortstondig de $52.000 overschreed, een hoogtepunt dat voor het laatst in 2021 werd waargenomen. De vraag rijst nu: wat staat Bitcoin te wachten?

Hoewel niet alle experts het eens zijn over de toekomstige koersontwikkeling van BTC, waarschuwt de bekende crypto-analist Ali Martinez voor een mogelijke toename van bearish druk in de nabije toekomst.

Gaat de Bitcoin koers dalen?

Martinez voorspelt een mogelijke prijscorrectie voor Bitcoin, gesteund door de Tom Demark Sequential indicator. Deze indicator speelt een cruciale rol in technische analyses door het voorspellen van de timing van markttrends. Hij identificeert mogelijke keerpunten in prijsbewegingen door het analyseren van sequenties van candlesticks die consistent in een bepaalde richting bewegen.

Verder interpreteert Martinez de verdeling van de kostenbasis van Bitcoin-bezitters over diverse prijszones als een bearish indicator….