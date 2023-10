Waarom staat de koers van Nexans onder druk?

In de zomer had Nexans de prestigieuze en lucratieve opdracht binnengehaald voor de aanleg van de EuroAsia Interconnector, een stroomkabel die Israël via Cyprus met Griekenland verbindt. De kans is groot dat het project van €1,4 mrd vertraging oploopt. De matige kwartaalcijfers hebben op 25 oktober bovendien een rem gezet op het koersherstel.



Goede groeivooruitzichten

De omzet groeide op organische basis met minder dan 1% naar €2,9 mrd. Nexans herhaalde de prognose dat de vrije kasstroom in 2023 uitkomt tussen €220 en €300 mln. Die brede marge onderstreept het onzekere marktklimaat waarin de kabelfabrikant opereert. De verhouding tussen beurswaarde en vrije kasstroom is slechts 10. In…