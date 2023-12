Waarom staat de koers van BYD onder druk?

De koers van BYD is sinds de kooptip van 10 oktober met circa 13% gedaald. De Chinese marktleider op de EV-markt doet goede zaken en wist over het derde kwartaal een recordwinst te melden van $1,4 mrd (+82%). Het bedrijf verkocht 824.001 elektrische en hybride auto’s, een plus van 53%. In de eerste negen maanden werden de verkopen met 76% opgevoerd, waarmee BYD marktaandeel wist te winnen.



De markt wordt op dit moment echter vooral aangejaagd door promoties en kortingen. Er is al langer sprake van prijsdruk door de hevige concurrentie en vrees voor een verdere prijzenslag is waarschijnlijk de reden van de recente koersdaling. Dit zet de winstmarges onder druk, hoewel goedkopere grondstoffen zoals lithium tegenwicht bieden.

Advies…