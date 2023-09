Waarom Ronald Koeman na de periode Louis van Gaal toch eerst voor 4-3-3 koos

Sjoerd Mossou denkt dat het meegespeeld heeft bij Ronald Koeman om eerst voor 4-3-3 te kiezen, omdat zijn voorganger Louis van Gaal voor 1-5-3-2 koos. De bondscoach van het Nederlands elftal ging deze week ook terug naar een systeem met drie centrale verdedigers en dat is een behoorlijke verandering.

“Gunt Koeman Van Gaal het succes niet of denkt Koeman eigenwijs te zijn. Waar zit dat hem in?”, kreeg de journalist de vraag bij De Ochtendshow op Radio538 waarom hij eerst nog voor 4-3-3 ging. “Ik denk dat het een beetje van allebei is”, begint Mossou. “Hij is ook wel een beetje beïnvloed door het chagrijn in Nederland na het WK. Dat heb ik persoonlijk gezegd niet begrepen, omdat het veel meer aan de uitvoering lag dan aan het systeem. Veel spelers waren niet in vorm, zoals Frenkie de Jong. Daarom liep het zo stroef.”



Dat Koeman uiteindelijk toch een switch gemaakt heeft, ziet Mossou vooral als iets positiefs. “Dit was de…