Waarom Ronald Koeman altijd weer uitkomt bij Marten de Roon – Voetbal International

Op het middenveld valt behoorlijk wat te kiezen bij het Nederlands elftal. Tijjani Reijnders verkeert in topvorm bij AC Milan. Joey Veerman is onder leiding van Peter Bosz helemaal opgebloeid bij PSV. Teun Koopmeiners voetbalt zó goed bij Atalanta Bergamo dat clubs als Napoli voor hem in de markt zijn geweest. Mats Wieffer is na een moeizame helft tegen Fortuna Sittard weer helemaal in zijn element bij Feyenoord.