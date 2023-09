Waarom Perez op intermediates veel tijd verloor aan Verstappen in F1 Zandvoort

De Grand Prix van Nederland begon op een droge baan, maar al in de eerste ronde vielen de eerste druppels al op de baan. Het bleek het begin van een toch wel stevige bui, waarop Sergio Perez besloot om aan het einde van de openingsronde naar binnen te komen. Polesitter Max Verstappen reed een ronde langer door, wat de verkeerde beslissing bleek: Perez had op de intermediates een ruime voorsprong te pakken ten opzichte van de Nederlander, die eerst nog even met coureurs als Zhou Guanyu en Pierre Gasly moest afrekenen. Toen de baan weer opdroogde, wisselden de Red Bull-coureurs van rol en was Verstappen de eerste die binnenkwam voor een pitstop. Dat leverde hem weer de leiding op, met Perez op de tweede plaats.

De Mexicaan wist die positie lange tijd vast te houden, totdat het in de slotfase van de race opnieuw regende – dit keer een stuk harder dan in de beginfase. Op intermediates spinde Perez in de Tarzanbocht en bij het binnenkomen van de…