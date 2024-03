Waarom niemand opkijkt van het vertrek van Van Wonderen uit Heerenveen – Voetbal International

In de afgelopen maanden werd zowel Kees van Wonderen als algemeen directeur Ferry de Haan regelmatig gevraagd naar hoe het nu zat met het aflopende contract van de hoofdtrainer. Ging hij nou bijtekenen of niet? Van Wonderen en De Haan hielden de kaarten steeds tegen de borst. Allebei lieten ze niet bijster veel kwijt over de intenties voor de toekomst.

Het was de bedoeling dat de trainer en directeur al in januari met elkaar om tafel zouden gaan. Dat gesprek werd echter vooruitgeschoven, mede doordat De Haan het druk had met de winterse transferwindow. Daarin haalde hij twee nieuwe spelers, die door Van Wonderen nauwelijks worden gebruikt. Vooral in het geval van Loizos Loizou, een aanvaller die de voorhoede van meer creativiteit moest voorzien, is dat vreemd.