Dit is Waarom Sommige Knappe vrouwen met Lelijke Mannen gaan

Vrouwen zijn verschillend. Sommige vrouwen daten mannen vanwege hun fysieke verschijning, terwijl anderen minder geven om hoe een man eruitziet. In tegenstelling tot de meeste vrouwen die potentiële partners kiezen op basis van hun uiterlijk, daten sommige vrouwen wel met lelijke mannen.

Het lijkt misschien vreemd dat een aantrekkelijke vrouw met een lelijke man wil gaan. Je vraagt je af wat ze precies in die lelijke man ziet.

Er zijn veel redenen waarom vrouwen met lelijke mannen gaan. Sommigen zeggen dat het is omdat lelijke mannen aanhankelijker en liefdevoller zijn voor hun vriendinnen. Dat kan waar zijn, maar veel aantrekkelijke mannen kunnen ook liefdevol zijn voor hun partner.

Vrouwen gaan met lelijke mannen omdat ze liever in de buurt zijn van mannen die van hen houden en hen steunen, hoe ze er ook uitzien. Het maakt deze vrouwen niet uit of de man er fysiek aantrekkelijk uitziet of niet. Als een man laat zien dat hij echt van hen houdt, zijn ze bereid hem een kans te geven.

Vrouwen gaan met lelijke mannen omdat ze minder snel iets zullen doen om de relatie in gevaar te brengen. Dit geldt vooral voor vrouwen die in het verleden moeilijke relaties hebben gehad. Lelijke mannen vinden het moeilijk om een vrouw te krijgen, dus als ze een vriendin hebben doen ze er alles aan om hun relatie niet te verpesten.

Daten met lelijke mannen heeft zo zijn voordelen. Er zullen minder vrouwen flirten met lelijke mannen, waardoor de kans kleiner wordt dat ze vreemdgaan. Sommige mensen zullen misschien beweren dat lelijke mannen ook vreemdgaan, ja dat kan. Maar ze hebben minder kans op affaires buiten de relatie als er geen vrouwen met ze flirten.

1. Lelijke mannen zijn nuchter en niet arrogant in vergelijking met aantrekkelijke mannen

Vanwege hun mooie uiterlijk zijn sommige aantrekkelijke mannen arrogant en onbeschoft. Ze denken dat ze elke vrouw kunnen krijgen die ze leuk vinden. Maar lelijke mannen laten niets (zoals hun uiterlijk) de manier beïnvloeden waarop ze anderen behandelen. Terwijl aantrekkelijke mannen arrogant zijn, zijn lelijke mannen vriendelijk en respectvol.

2. De meeste lelijke mannen zijn intelligent en leveren waardevolle bijdragen tijdens gesprekken.

Het voelt heel goed om een intelligente en slimme partner te hebben. Iemand die alle gesprekken over actuele onderwerpen voert zonder te stuntelen of zichzelf te vernederen. Sommige vrouwen daten liever een intelligente lelijke man, dan een mooie man met geen hersenen.

3. Minderwaardigheidscomplex in een relatie vermijden

Het is een algemeen idee dat vrouwen aantrekkelijker moeten zijn dan de mannen met wie ze daten. Sommige vrouwen die ook niet erg aantrekkelijk zijn, kunnen een minderwaardigheidscomplex ontwikkelen als ze gaan met mannen die aantrekkelijker of aantrekkelijker zijn dan zij. Wat dit betekent is dat vrouwen zich zeker willen voelen door de aantrekkelijkste te zijn in een relatie.

4. De relatie is sterker omdat andere vrouwen niet graag met onaantrekkelijke mannen gaan

Een van de redenen waarom sommige knappe vrouwen met lelijke mannen gaan, is omdat er dan maar weinig vrouwen om hun man heen lopen in vergelijking met aantrekkelijke mannen. Sommige vrouwen houden ervan dat ze zich bij lelijke mannen geen zorgen hoeven te maken dat andere vrouwen met hen flirten.

Een aantrekkelijke man wordt altijd geconfronteerd met aandacht van andere vrouwen die in hem geïnteresseerd zijn. Een jaloerse vrouw zou niet met zulke emotionele stress geconfronteerd willen worden en geeft dus de voorkeur aan daten met lelijke mannen.

5. Lelijke mannen oordelen niet, ze accepteren vrouwen zoals ze zijn.

Lelijke mannen weten hoe het voelt om beoordeeld te worden om hoe je eruit ziet. Dit komt omdat ze, door hoe ze eruit zien, oordelen van andere mensen hebben ervaren. Een onaantrekkelijke man houdt van een vrouw en accepteert haar zoals ze is. In de buurt van lelijke mannen hoeven vrouwen zich niet onzeker te voelen over hoe ze eruit zien of bang te zijn dat ze beoordeeld zullen worden.

6. Lelijke mannen doen meer moeite om de relatie te onderhouden

Het is geen nieuws dat vrouwen van aandacht houden. Ze voelen zich snel aangetrokken tot mannen die hen speciaal behandelen en hen het gevoel geven dat ze het middelpunt van hun leven zijn. Een onaantrekkelijke man zal waarschijnlijk meer moeite doen om indruk te maken op zijn vriendin.

Hij wil dat ze zich gelukkig en op haar gemak voelt in de relatie. Dit komt omdat onaantrekkelijke mannen meestal pech hebben bij het vinden van liefde. Daarom zou hij zijn partner willen waarderen voor het feit dat ze hem accepteert. Ook zou hij er alles aan doen om de relatie niet te verpesten.

7. Het is onwaarschijnlijk dat ze vreemdgaan

Lelijke mannen duiken niet zomaar met andere het bed in. Ze erkennen de moeilijkheden die ze hadden voordat ze de liefde vonden en zouden niets doen om de relatie te verpesten of in gevaar te brengen. Vrouwen zijn dus geïnteresseerd in lelijke mannen omdat ze nauwelijks vreemdgaan.

8. Lelijke mannen zijn mannelijk

Nogmaals, om hun uiterlijk te compenseren, hebben lelijke mannen de neiging om aan bodybuilding en verzorging te doen. Ze gaan regelmatig naar de sportschool en investeren in huidverzorgingsroutines. Hierdoor krijgen ze een goed gebouwd lichaam en een verbeterd uiterlijk. Sommige vrouwen die op mannen met een goed gebouwd lichaam vallen, zullen waarschijnlijk voor lelijke mannen gaan.

9. Lelijke mannen zijn goed in bed

Lelijke mannen willen hun partners op andere manieren compenseren. Om dit te doen, zoeken ze uit hoe ze hun partner kunnen bevredigen en plezier kunnen bieden tijdens het vrijen. Vrouwen die met lelijke mannen zijn geweest, getuigen dat ze geweldige bedprestaties leveren.

10. Vrouwen kunnen ontdekken wat ze willen in een man

Door met lelijke mannen om te gaan, kunnen vrouwen er gemakkelijk achter komen wat ze in mannen willen. Zoals de eigenschappen die ze verlangen in een relatie. Meestal is het fysieke uiterlijk de drijfveer voor dames om met mannen te gaan. Nu, zonder beïnvloed te worden door uiterlijk, kunnen vrouwen gemakkelijk nadenken over wat ze precies willen in de relatie en wat ze kunnen verwachten.

11. Daten met een lelijke man kan het gevoel van eigenwaarde van sommige vrouwen verbeteren

Een onaantrekkelijke man vindt het normaal gesproken moeilijk om een partner te vinden. Als ze die vinden, behandelen ze hen speciaal en pronken ze ermee bij iedereen. Lelijke mannen aarzelen niet om hun vrouwen aan de wereld te laten zien. Dit helpt het zelfvertrouwen te vergroten en de “eigenwaarde” van de vrouw te verbeteren.

12. Omdat ze verliefd worden op het innerlijk

We kunnen het hart niet vertellen van wie het moet houden. Liefde is niet alleen gebaseerd op het fysieke uiterlijk. Een lelijke man kan intelligent, charismatisch en zelfs goedhartig zijn. Het is gemakkelijk om verliefd te worden op een goedhartig persoon. Sommige vrouwen daten dus lelijke mannen omdat ze van ze gaan houden.

13. Ze hebben een geweldig gevoel voor humor

Een andere reden waarom vrouwen lelijke mannen leuk vinden, is dat de meesten een goed gevoel voor humor hebben. De meeste vrouwen voelen zich aangetrokken tot grappige mannen en geven toe dat ze verlangen naar partners met een goed gevoel voor humor. Ja, iedereen kan gevoel voor humor hebben, maar lelijke mannen hebben de neiging om deze extra eigenschappen beter te ontwikkelen. Ze willen hun vrouwen gelukkig maken, dus gaan ze tot het uiterste om een glimlach op hun gezicht te toveren.

14. Lelijke mannen hebben de neiging om hun vriendinnen te overladen met aandacht en liefde.

Lelijke mannen zijn expressiever met liefde. Ze geven hun vriendinnen de verdiende aandacht en zijn bereid om aan hun zijde te staan waar ze die nodig hebben. Lelijke mannen tonen hun partners liefde met alle oprechtheid en zouden alles doen om haar gelukkig te maken.

Ze beseffen ook de waarde van hun partners en zijn niet bereid om ze voor iets anders in te ruilen. Met een lelijke man hoeven vrouwen niet te smeken of te vechten om de aandacht van hun partner. Vrouwen houden ervan als hun partner hen met liefde behandelt.

15. Vrouwen die gaan met lelijke mannen zijn gelukkiger en op hun gemak

Studies hebben aangetoond dat vrouwen in relaties met lelijke mannen gelukkiger zijn dan vrouwen die gaan met aantrekkelijke mannen. De reden hiervoor is niet vergezocht. Zoals hierboven vermeld, doen lelijke mannen hun uiterste best om een relatie in stand te houden. Ze willen hun vrouwen altijd gelukkig maken en steunen de beslissingen van hun vriendinnen.

Daarnaast flirten lelijke mannen minder snel met andere vrouwen, waardoor ze de relatie in stand houden. Dit alles en nog veel meer maakt vrouwen die gaan met lelijke mannen veel gelukkiger dan anderen.

Hebben vrouwen liever lelijke mannen of aantrekkelijke mannen?

Er zijn verschillende vrouwen op de wereld. Terwijl sommige vrouwen niets geven om het fysieke uiterlijk van een man, zeggen anderen dat het hun basis is voor het kiezen van een partner. Dat gezegd hebbende, kan het moeilijk zijn om te bepalen of vrouwen de voorkeur geven aan lelijke of aantrekkelijke mannen.

Onderzoek heeft aangetoond dat vrouwen, vooral jongere vrouwen, liever gaan met aantrekkelijke mannen. Dit is meestal om te pronken met de fysieke eigenschappen van hun partner. De tijden zijn echter veranderd en de meeste vrouwen daten tegenwoordig met mannen ongeacht hun uiterlijk.

Laatste gedachten

Vrouwen gaan om verschillende redenen met lelijke mannen. Dit artikel bevat slechts een paar van de vele redenen waarom vrouwen gaan met lelijke mannen. Bovendien wordt een gezonde en langdurige relatie niet alleen opgebouwd met een mooi gezicht. Dus als je een onaantrekkelijke man vindt die je absoluut aanbidt en bereid is om je de wereld te geven, raden we je aan om het te proberen. Je weet maar nooit, misschien leidt het wel tot een prachtig liefdesverhaal.