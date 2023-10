Waarom JPMorgan en BlackRock voor een nieuwe XRP bull run kunnen zorgen

XRP beweegt al een tijd zijwaarts en stabiliseert rond een prijs van $0,5. Echter, volgens het Amerikaanse zakenmagazine Forbes, zijn er aanwijzingen voor een mogelijke koersstijging. Zowel vermogensbeheerder BlackRock als financiële dienstverlener JPMorgan zouden volgens hen achter de schermen werken om een aanzienlijke stijging van de XRP koers te bevorderen.

Larry Fink, de CEO van BlackRock, heeft benadrukt dat blockchain-technologie van cruciaal belang zal zijn voor de toekomst van de financiële markten. Zowel BlackRock als JPMorgan hebben deze technologie al in hun bedrijfsvoering geïmplementeerd. Zo maakt BlackRock gebruik van een door JPMorgan ontwikkeld programma voor de afwikkeling van onderpand, dat gebaseerd is op blockchain-technologie. Dit systeem is ontworpen om de overdracht en verwerking van onderpand in financiële transacties te stroomlijnen en te…