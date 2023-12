Waarom John Lammers het veld moet ruimen bij Heracles Almelo – Voetbal International

John Lammers is dinsdag ontslagen als trainer van Heracles Almelo. De club nam de rigoureuze beslissing om afscheid te nemen van de man die Heracles vorig seizoen nog naar de titel in de Keuken Kampioen Divisie leidde. Toch komt het ontslag van de maandag zestig jaar geworden trainer niet helemaal uit de lucht vallen.

In het voetbal is alles vloeibaar, dat toont Heracles nu aan. Nog geen week voordat John Lammers zijn congé krijgt als trainer van Heracles spreekt doelman Michael Brouwer zich uit in een interview met Voetbal International. Naast zijn carrière tot nu toe en de mentale kant van het voetbal komt ook het opwachten van de spelersbus ter sprake. Ontevreden supporters eisen na de nederlaag bij Fortuna Sittard (4-1) namelijk een verklaring voor het slechte voetbal en de teleurstellende resultaten in die periode.