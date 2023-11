Waarom ik 100% vertrouwen in de toekomst van Bitcoin heb

Toekomst van Bitcoin

Eind 2017 rondom de koerspiek van 18.000 euro hebben we een grote hype gezien in cryptoland. Iedereen begon met Bitcoin (en andere cryptocurrency) om zo snel mogelijk rijk te worden. Helemaal niet erg, maar dan wordt de onderzoeksfase overgeslagen. Dit zorgt ervoor dat het geloof in de technologie er niet is en de lange termijn potentie niet wordt gezien waardoor de geneigdheid om met verlies te verkopen sneller ontstaat. Dit draagt weer bij aan het sneeuwbaleffect van een dip. Terwijl ‘true believers’ gewoon rustig blijven zitten, omdat die voor de lange termijn zijn ingestapt met geld dat ze kunnen missen. In een bear market, zoals de huidige, is het nieuws extra negatief waardoor sommige mensen het vertrouwen langzaam verliezen. Het geloof dat opgebouwd is in een bull market brokkelt steeds verder af in een lange bear market tot het niveau dat men denkt “zou het niet meer goed komen?” Al ruim een jaar heb ik een whatsapp groepsapp met crypto…