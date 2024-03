Waarom het laten opkopen van computers een must is

In een tijdperk van digitalisering en technologische vooruitgang zijn laptops, computers en andere devices niet meer weg te denken. Sterker nog: uit onderzoek van het CBS blijkt dat het ICT-gebruik bij Nederlanders boven de 12 jaar flink is toegenomen de laatste jaren. Maar liefst 90% maakt namelijk dagelijks gebruik van een apparaat dat verbonden is met het wereldwijde web.

Omdat digitalisering constant te maken heeft met technologische ontwikkelingen raken veel apparaten binnen aanzienlijk korte tijd verouderd. Daarbij is de drang naar nieuwe smartphones, laptops en computers bij veel mensen hoog. De vraag is dan alleen: wat doe je met oude apparaten? In dit artikel vertellen we je meer over computers opkopen en waarom dat voor zowel consumenten als bedrijven een belangrijke stap kan zijn.

Wat is het opkopen van computers precies en hoe werkt dat?

Wanneer je erover nadenkt hoeveel computers, laptops en andere apparaten er dagelijks worden…