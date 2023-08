Waarom glasvezel altijd een goed idee is voor gamers

Steeds meer providers rollen glasvezel internet uit. De grote providers en de regionale aanbieders hebben in steeds meer delen van Nederland glasvezel aangelegd. Niet zonder reden, want glasvezel biedt veel nieuwe mogelijkheden. Zo is de internetverbinding tot wel twintig keer sneller in vergelijking met kabelinternet. Bovendien biedt het kansen voor allerlei toepassingen. Als gamer is het bijvoorbeeld mogelijk flink te profiteren van glasvezel. Dat komt vooral doordat het door de hogere doorvoersnelheden mogelijk is om games te streamen in plaats van naar de opslagschijf te downloaden. Bovendien is ook de zogenaamde latency een stuk lager, wat betekent dat spelers voordeel hebben bij multiplayer games.

Glasvezel voor gamers

Gamers zijn vaak bezig met het kopen van de nieuwste en snelste systemen om tegenstanders net een paar seconden voor te kunnen zijn. Toch gaat het niet alleen om het beste en snelste systeem, maar is ook de internetverbinding erg…