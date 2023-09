Waarom F1-monteurs niet op grid mochten bij afgebroken start Italiaanse GP

De Grand Prix van Italië op het circuit van Monza begon om 15.00 uur met de opwarmronde, waarna het veld zich zou oplijnen voor de start van de 53 ronden tellende race. In die opwarmronde viel Yuki Tsunoda echter uit. Hij parkeerde zijn AlphaTauri AT04 in het gras vlak voor de Parabolica, waar marshals hoopten de auto achter de vangrails te kunnen zetten. Het leidde tot een extra opwarmronde, maar toen duidelijk werd dat de AT04 weggetakeld moest worden omdat deze vast zat in een versnelling, moest het veld van negentien coureurs op de grid wachten.

Wat volgde was chaos, aangezien de coureurs op de startgrid stonden opgesteld, maar wel al te horen hadden gekregen dat deze poging tot een start was afgebroken. Zij stonden lange tijd stil op de baan en vanuit de wedstrijdleiding kwam er weinig informatie over de gang van zaken en de procedure die zou volgen. Enkel de engineers fluistereden wat in de oren van de coureurs over wat er zou gebeuren. Op…