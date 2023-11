Waarom een fonds meer rendement overhoudt dan zijn…

Lukas Strobl: Als een fonds over een bepaalde periode een rendement van 7% behaalt, betekent dat doorgaans niet dat de beleggers in diezelfde periode 7% rijker zijn geworden. Er is meestal een gat als gevolg van slecht getimede aan- en verkoopmomenten. Het Mind the Gap rapport van Morningstar meet waar dat verschil het grootst is en waar we op moeten letten om hierin aan de winnende kant te komen. Matias Möttölä is research director bij Morningstar en co-auteur van dit rapport.

Ten eerste, Matias, waar liggen de meest opvallende verschillen tussen het fondsrendement en het beleggersrendement?

Matias Möttölä: Ja, Lukas, het is de afgelopen vijf jaar een moeilijke periode geweest voor beleggers met de Covid-crisis en stijgende rentes in de VS. En dus zijn de activaprijzen veel meer gaan bewegen en dat blijkt uit de resultaten, vooral in dingen zoals alternatieve energie, Chinese fondsen, sommige technologiefondsen, echt gebieden waar je misschien een grote stijging van de…

Lees verder bij www.morningstar.nl