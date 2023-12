Waarom de overname van Harman door Roon meer aandacht verdient

Met de overname van Roon neemt Harman potentieel in één klap een heleboel concurrenten de wind uit de zeilen.

TechFi besteedt zelden aandacht aan bedrijfsnieuws, maar de overname van Roon verdient een uitzondering. Harman, de groep achter merken als JBL en AKG, koopt muzieksoftwaremaker Roon. Waarom doet deze Samsung-poot dat en wat is Roon eigenlijk?

Met de aankoop van Roon krijgt Harman iets in handen dat buiten de wereld van de audioliefhebbers misschien minder bekend is, maar daarbinnen op handen wordt gedragen. Roon is software die een behoorlijke investering van de eindgebruiker vergt, los van een bovengemiddelde audio-installatie. Buiten het hifi-wereldje is het in 2015 opgerichte Roon dan ook nauwelijks bekend. Toch investeert Samsung-dochter Harman een onbekend bedrag om het kopen. Dat vraagt om enige uitleg.

Wat is Roon precies?

Roon omschrijven als een muziekspeler zou heel kort door de bocht zijn. Dat zou het doen klinken als een…