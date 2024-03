Everton moet zich na een geslaagd hoger beroep tegen een puntenaftrek in de Premier League vanwege het overtreden van Financial Fairplay-regels niet rijk rekenen in de strijd om handhaving. Boven Goodison Park hangt, net als boven City Ground van Nottingham Forest, nog altijd een donkere wolk. De kans is aanwezig dat een cruciaal deel van de degradatiestrijd dit seizoen buiten de stadions zal plaatsvinden.