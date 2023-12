Waarom chocola zo duur is

Van alle beleggingscategorieën hebben grondstoffen in 2023 het minst goed gepresteerd. Dat geldt niet voor cacao en suiker, de belangrijkste ingrediënten voor chocola.

Extreme weersomstandigheden hebben het aanbod verminderd en de prijzen tot ongebruikelijke hoogte opgedreven. Dat is pech voor Sinterklaas; die is dit jaar een stuk duurder uit. Concludeert eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Productieschokken voor cacao en suiker

De productie van cacao vindt voor 70% plaats in Ivoorkust, Ghana, Kameroen en Nigeria aan de Afrikaanse westkust. Het klimaatverschijnsel El Niño heeft daar gezorgd voor overvloedige regenval, waardoor de opbrengst van de cacaoplantages voor marktleider Ivoorkust dit jaar 28% lager uitvalt dan voorzien. Suiker komt voornamelijk uit Brazilië, India en Thailand. In India en Thailand zorgde El Niño juist voor een periode van extreme droogte, waardoor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de suikerproductie werden beïnvloed. In Brazilië is…