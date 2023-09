Waarom Chainlink de Belangrijkste Rivaal van Ripple Dreigt te Worden

Als het aan crypto analist Dan The Man ligt zou Chainlink (LINK) zomaar eens een geduchte concurrent van Ripple (XRP) kunnen worden. Chainlink, een prominente oracle provider, is namelijk een samenwerking aangegaan met SWIFT.

SWIFT Voltooit Succesvolle Blockchain-Interoperabiliteitstests

SWIFT, de afkorting van Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, functioneert als een wereldwijd communicatienetwerk dat met name het internationale betalingsverkeer tussen banken en financiƫle instellingen stroomlijnt via gestandaardiseerde berichtformaten.

Het bedrijf heeft onlangs bekendgemaakt dat het met succes een reeks proeven voor blockchain-interoperabiliteit heeft voltooid. Deze tests werden uitgevoerd in samenwerking met prominente financiĆ«le instellingen zoals Citi, BNP Paribas en BNY Mellon, en maakten gebruik van Sepolia, een gerenommeerd…