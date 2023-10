Waarom blijft de koers van Walgreens maar dalen?

De apothekersketen heeft te maken met dalende winstmarges en zal naar verwachting $3,95 per aandeel verdienen in 2023 tegen $6,01 in recordjaar 2018. Destijds was de operationele marge nog 5%, inmiddels is dat minder dan 3%. Walgreens, dat nog zoekt naar een nieuwe ceo, kampt met tegenwind op veel fronten in een enorm competitieve en snel veranderende gezondheidszorgmarkt, waar het enkele slechte strategische keuzes heeft gemaakt.



In tegenstelling tot concurrent CVS slaagde Walgreens er onder leiding van (de inmiddels opgestapte) ceo Rosalind Brewer, die eerder voor Starbucks werkte, er niet in om een PBM (Pharmacy Benefits Manager) te kopen. Bovendien pakte de strategische beslissing om…