Waarom Besi met 12% kan dalen

Het aandeel Be Semiconductor Industries NV (BESI) eindigde zwak hoger op 137 euro, wat neerkomt op een stijging van 0,8%.

Dit was de zesde dag op een rij dat het aandeel steeg. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn, heeft steun rond 108 euro en een verdere stijging is waarschijnlijk. Dat meent Investtech.

Toch zou ik maar voorzichtig zijn met Besi. Het koersdoel van analisten ligt op 121,30 euro. Dat is 12% lager dan de huidige koers.

