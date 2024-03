Waarom Ajax baat heeft bij een bekerzege van Feyenoord – Voetbal International

De bekerwinnaar is sowieso verzekerd van een plekje in de Europa League. Mocht Feyenoord in de Eredivisie als tweede eindigen, dan kwalificeert de Rotterdamse club zich voor de Champions League. Als Feyenoord dan de KNVB-beker wint, schuift het Europa League-ticket van de Rotterdammers twee plaatsjes door, naar de nummer vier. De nummer drie van de Eredivisie wordt overslagen, want die ploeg speelt in de voorrondes van de Champions League.