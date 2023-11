waarde goederenhandel G20-landen krimpt opnieuw

Leestijd: < 1 minuut

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) rapporteert een afname in de waarde van de goederenhandel onder de G20-landen in het derde kwartaal, een voortzetting van de neerwaartse trend uit het voorgaande kwartaal. Er is een daling van 1,2% in export en 2,1% in import waargenomen, wat grotendeels wordt toegeschreven aan economische vertragingen in Oost-Aziƫ en Europa.

Binnen de Europese Unie viel een daling van 1,5% in de goederenexport op, met significante dalingen in Duitsland en Frankrijk, voornamelijk door verminderde verkoop van machines en transportmiddelen. China zag ook een daling in de export, met een afname van 6,1%, vooral door lagere verkopen in machines en staalproducten. In contrast hiermee toonde Noord-Amerika, met name de Verenigde Staten, een herstel in export dankzij sterke prestaties in de automobiel- en energiesector.

De dienstenhandel van de G20 laat een stagnatie zien. Volgens OESO-schattingen groeide de…