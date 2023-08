Waar zijn eiwitshakes goed voor?

Eiwitshakes zijn erg populair onder sporters en dat is ook helemaal niet zo gek, want ze zorgen namelijk voor een hoop goede dingen in het lichaam. De beste eiwitshake volgens fitcode.nl vind je op hun website, maar het is eerst goed om te weten waarom je ze zou kunnen innemen. Hieronder de 3 belangrijkste redenen.

1. Spiermassa

De populariteit van de eiwitshakes komt vooral doordat het zorgt voor groei van de spiermassa. Het helpt dus enorm als je dit combineert met sporten. Er wordt dan wel gesproken over krachttraining en vandaar dat mannen hier vaak gebruik van maken. Regelmatig wordt er nog wel gedacht dat je de shakes alleen tijdens of na het sporten kunt drinken, maar dat is niet waar. Eiwitshakes zijn goed voor ieder moment van de dag en vandaar dat je hier dus zelf tijd voor vrij kunt maken wanneer het jou goed uitkomt.

2. Afvallen

Als je iemand bent die veel beweegt om af te vallen, zijn eiwitshakes ook een goede extra toevoeging aan je routine. Er zijn namelijk een hoop…