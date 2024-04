4 Dingen Waar je op Moet Letten bij het Kiezen van een ICO

Beleggen in cryptocurrency kan enorm winstgevend zijn, zeker als je op het juiste moment in de markt stapt. Als je een succesvolle cryptomunt in de beginfase van zijn groei kan aankopen, een zogenaamde ICO (Initial Coin Offering) is de kans groot dat je mooie winst kan maken.

Maar er komen op regelmatige basis nieuwe cryptomunten op de markt, en zoals Joren Verdoes van Techopedia aangeeft, is het niet makkelijk om uit al die aankomende crypto ICO’s de meest beloftevolle projecten te selecteren. Hoe kan je het crypto-kaf van het koren scheiden? Hier zijn een aantal belangrijke dingen waar je op moet letten bij het kiezen van een ICO om in te investeren:

Het probleem en de oplossing

Sommige cryptomunten zoals Bitcoin hebben een vrij eenvoudig concept: een digitaal transactiemiddel en beleggingsinstrument. Maar er zijn honderden, misschien wel duizenden, andere cryptomunten die sterk uiteenlopende doelen hebben. Heel veel altcoins zijn uniek, en werden opgericht met een specifiek probleem in gedachten.

Als je in een ICO wil beleggen, kijk dan naar het probleem dat het project probeert op te lossen, en hoe de munt dit wil aanpakken. Is het een relevant probleem, waar een bepaalde industrie echt mee kampt? Kan het project een innovatieve en effectieve oplossing bieden? Als je een duidelijke “ja” kan antwoorden op deze vragen, is de kans groot dat je een succesvolle ICO hebt gevonden.

Het team

Wie achter het cryptoproject zit is ook een goede indicator van het toekomstige succes (of falen) van de munt. Kijk naar de ervaring en de achtergrond van de oprichters, ontwikkelaars en andere belangrijke teamleden. Als ze relevante ervaring hebben in de crypto-industrie, en/of reeds succesvolle projecten hebben ontwikkeld in het verleden, dan is dit alvast een goed teken. Ze moeten ook transparant zijn over de plannen, ontwikkelingen en financiële aspecten van het project. Een competent en ervaren team verhoogt de geloofwaardigheid en de kwaliteit van de ICO.

Let ook op de reputatie van het project en het team binnen de crypto-community. Als bepaalde teamleden een verleden hebben van misleiding, fraude of simpelweg gefaalde projecten, dan blijf je beter ver weg van nieuwe projecten.

Technologie en whitepaper

Als je wat meer technisch begaafd bent, is het absoluut een goed idee om het technologische aspect van het project grondig te bekijken. Voor elke belegger is het doornemen van de whitepaper een absolute must. Hierin kan je immers een diepgaande uitleg vinden van het project, met technische details, het bedrijfsmodel, de geplande roadmap en hoe het token gebruikt zal worden.

Zelfs als je de technische details niet volledig begrijpt, kan je nog steeds nuttige informatie halen uit de whitepaper. Als deze professioneel is opgesteld en aantoont dat het team transparantie voorop stelt, schept dit toch meer vertrouwen dan een vage en onvolledige whitepaper.

Tokenomics

Los van het project, het doel en de whitepaper ervan, is het voor een ICO ook belangrijk dat je de tokenomics begrijpt. Kijk dus naar de onderliggende economische structuur ervan: hoe zal het token worden gebruikt binnen het ecosysteem van het project? Kan je dit gebruiken voor praktische zaken, is er een beperkte of onbeperkte voorraad, enzovoort. Als de tokenomics een gezonde economische dynamiek van vraag- en aanbod mogelijk maken, dan is de kans groot dat de ICO succesvol zal zijn.