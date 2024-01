Waar liggen de kansen voor Apple in 2024?

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden









Technologiereus Apple eindigde in 2023 opnieuw als grootste bedrijf ter wereld, voor de elfde keer in de afgelopen twaalf jaar. Of het bedrijf uit Cupertino, Californië, eind 2024 weer die prestigieuze plek inneemt valt te bezien. Een jaar geleden leek Apple overvallen door de plotselinge introductie van ChatGPT. In 2024 moet blijken of Apple wel mee kan komen in de vaart der AI-volkeren.







Ontwikkelaars en gebruikers kijken uit naar de AI-functionaliteiten op de nieuwe iPhone16 die naar verwachting het licht ziet tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) in juni dit jaar. Wat biedt de verbeterde versie van spraakherkenner Siri en kan het optreden als volwaardige AI-assistent?





…