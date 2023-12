Waar gelooft Dilan Yesilgöz in?

Dilan Yesilgöz, kennen we allemaal als de fractievoorzitter van de VVD.

Ze volgde Mark Rutte op.

De verkiezingsuitslagen vielen Dilan vies tegen.

De partij eindigde op de 3e plek, waar ze verwachtte de grootste te worden.

De PVV van Geert Wilders werd de grootste partij met 37 zetels, gevolgd door GroenLinks-PVDA van Frans Timmermans.

In dit artikel vertellen we je waarin Dilan Yesilgöz gelooft.

Hierin gelooft Dilan Yesilgöz

Hoewel Dilan Yesilgöz werd geboren in Turkije, en haar vader een Alevitisme was, gelooft Dilan Yesilgöz niet.

Ze is er nooit voor uitgekomen en vertelt in meerdere interviews dat ze nergens in gelooft.

Wel respecteert ze alle geloven, dat hoort ook bij een minister van Veiligheid en Justitie.

