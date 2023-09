Waar en wanneer is de volgende Formule 1-race?

Waar en wanneer is de eerste F1-race van 2023?

Datum: 17 september 2023

Race: Grand Prix van Singapore

Circuit: Marina Bay Street Circuit

Starttijd Nederlandse tijd: 14.00 uur

De eerstvolgende Formule 1-race in het seizoen 2023 is de Grand Prix van Singapore. Deze wedstrijd staat gepland voor zondag 17 september. Het is een avondrace, wat inhoudt dat de race onder kunstlicht verreden wordt op het unieke en listige Marina Bay Street Circuit. Voor de Europese fans is de starttijd vrij gebruikelijk: de wedstrijd gaat om 14.00 uur in de middag van start.

Max Verstappen begint als torenhoge favoriet aan het raceweekend op het bijzondere stratencircuit. De regerend wereldkampioen verbrak op Monza het recordaantal opeenvolgende overwinningen door voor de tiende keer op rij als eerste over de meet te komen. Hij wil die reeks uiteraard graag uitbreiden met een elfde overwinning in Singapore.

Alle starttijden op een rijtje:

