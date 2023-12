Vuurwerkbranche beleeft relatief rustige tweede verkoopdag

Leestijd: 2 minuten

De vuurwerkbranche beleefde vrijdag een relatief rustige tweede verkoopdag, meldt voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). “Het loopt heel gestaag door vandaag. Op veel plaatsen zijn koopavonden, dus het loopt nog een beetje door”, zegt hij.

Donderdag was de eerste dag dat mensen vuurwerk mochten kopen in de winkels. Toen merkte Groeneveld dat het erg druk was. Het is altijd rustiger op de tweede verkoopdag dan op de eerste en de laatste dag, zegt hij. Zaterdag, de laatste dag dat vuurwerk verkocht mag worden, verwacht hij weer drukte in de winkels.

“De weersvoorspelling is morgen behoorlijk gunstig en dat is altijd positief. Het kan zijn dat mensen morgen op het allerlaatste moment komen als ze erachter komen dat winkels niet op zondag open zijn.” Voorgaande jaren werd op oudjaarsdag ook vuurwerk verkocht, maar dit jaar niet omdat oudjaarsdag op een zondag valt.

Het meeste vuurwerk dat mensen sinds…