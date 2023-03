De 9 Vuilste Plekken in je Keuken & Hoe je ze Schoonmaakt

De keuken mag dan het hart van een huis zijn, vaak is het daarom ook de vuilste plek in een huis. Er is de voor de hand liggende rommel, zoals gebruikte borden, een plakkerige vloer of een knapperige oven. Maar vaak zijn er plekken en voorwerpen die over het hoofd worden gezien, dus vraag jezelf af: zijn er andere plekken die je vergeet schoon te maken?

Denk aan de plekken en voorwerpen die je dagelijks gebruikt bij het bereiden van voedsel. Wat je te binnen schiet zijn keukenbladen, handgrepen, gootstenen, sponzen, herbruikbare waterflessen en meer. Ze worden vaak dagelijks aangeraakt, dus het is cruciaal om ze elke dag of een paar keer per week te desinfecteren om opgebouwde bacteriën en kruisbesmetting te voorkomen.

Lees verder om erachter te komen wat de vuilste plekken in je keuken zijn en hoe je ze goed schoonmaakt.

1. Sponzen, borstels en vaatdoeken

In een poging om het gebruik van papieren handdoeken en hun impact op het milieu te verminderen, gebruiken veel huishoudens sponzen van cellulose, schrobborstels en stoffen vaatdoeken. Helaas herbergen keukensponsjes en -borstels hoge bacteriële niveaus, als ze niet goed gewassen en gedesinfecteerd worden.

Als je deze producten gebruikt, moeten ze na elke maaltijdbereiding of schoonmaakbeurt in heet water worden gewassen. Wastafel- en groenteschrobborstels kun je na elk gebruik in de vaatwasser doen voor een grondige reiniging.

2. Koelkast

We hebben al besproken wat er op de handgrepen en de touchpads van de koelkast kan loeren, maar zelfs met de koude temperaturen kunnen er in je koelkast behoorlijk schadelijke bacteriën groeien.

De meeste vruchten en groenten blijven langer vers als ze niet gewassen worden voor het bewaren. In dit geval is het beter om ze ongewassen te bewaren om snel bederf te voorkomen, maar het is belangrijk om de laden vaak te wassen om toekomstige besmetting te voorkomen omdat er etensresten of bacteriën achter kunnen blijven.

Hetzelfde gebeurt met rauw vlees dat in de koelkast wordt bewaard. Verpakkingen lekken en vloeistoffen hopen zich op in de laden en langs de randen van de schappen. Zelfs verpakte producten als melk of kuipjes boter zijn al talloze keren gehanteerd en opgeslagen voordat ze je koelkast ingaan.

Om alle soorten bacteriën, en ook gist en schimmels die er kunnen groeien, kwijt te raken, verwijder je – indien mogelijk – maandelijks de laden of schappen van de koelkast en was je de oppervlakken met een mild afwasmiddel en warm of heet water. Droog ze af met een schone doek of papieren handdoek.

Veeg tussen de grondige schoonmaakbeurten door gemorste vloeistof weg en veeg de binnenkant even af met een desinfecterend doekje.

Neem bovendien de extra stappen om de bovenkant van het apparaat af te stoffen en ook achter en onder het apparaat te stofzuigen. Verwijder het ventilatiedeksel om de spoelen te stofzuigen. Stof op de spoelen laat de koelkast harder werken om koel te blijven, waardoor hij meer energie verbruikt, en voedselresten die zich eronder verstoppen zijn magneten voor insecten.

3. Zout- en peperstrooiers

Een laatste vieze plek om te overwegen is het zout- en peperstrooiertje in de keuken. Shakers worden vaak gebruikt en vaak aangeraakt tijdens het bereiden van voedsel. Veeg ze voorzichtig af met een desinfecterend doekje na elke maaltijdbereiding en maak ze elke week grondig schoon.

4. Herbruikbare lunchboxen, boodschappentassen en waterflessen

Telkens als je een hersluitbare bak of herbruikbare lunchbox, boodschappentas of waterfles gebruikt, is er kans op kruisbesmetting door bacteriën, tenzij hij goed is schoongemaakt.

De bakjes moeten helemaal uit elkaar gehaald worden en in de vaatwasser of gewassen worden in heet water met zeep, afgespoeld in heet water en helemaal gedroogd. De meeste lunchboxen en herbruikbare boodschappentassen kunnen in de wasmachine voor een grondige reiniging.

Een extra tip voor de boodschappentassen is om ze gescheiden te houden – wijs er een of meer aan voor schoonmaakmiddelen, een voor rauwe groenten en fruit, een voor rauw vlees, en een voor verpakte goederen.

5. Knoppen, hendels en bedieningspanelen

Elk apparaat in je keuken heeft wel een soort bedieningspaneel of hendel die bij elk gebruik wordt aangeraakt. Het is belangrijk om niet te vergeten om al die knoppen, toetsen of touchpads wekelijks te wassen, omdat ze vaak over het hoofd worden gezien wanneer we onze keukens een grote schoonmaakbeurt geven. Vooral als je ze aanraakt bij het koken of het hanteren van rauw voedsel. Zorg ervoor dat je keukenkastjes, handgrepen van apparaten en bedieningspanelen schoonmaakt met een desinfecterend doekje of spray-on desinfecterende reiniger en een schone doek of papieren handdoek.

6. Aanrecht

Verwaarloos je keukenbladen niet – het zijn vaak de plekken waar dagelijks handtassen, boodschappentassen en andere voorwerpen worden neergelegd, bovenop het feit dat het een plek is om eten te bereiden.

Pak een ontsmettingsdoekje of een schone doek en ontsmettingsspray, en maak het schoon voordat je eten klaarmaakt of minstens één keer per dag. Sla de spons of het gebruikte vaatdoekje over, want die kunnen bacteriën en ziektekiemen herbergen.

Neem ten minste wekelijks de tijd om in hoekjes, onder kleine apparaten, en langs de randen tussen fornuis of koelkast en aanrecht te komen. Je wilt je niet voorstellen wat er in die vochtige, donkere ruimtes verborgen zit.

7. De gootsteen

Ook al stroomt er veel water door je gootsteen, er liggen waarschijnlijk microben op de loer, vooral in de spleten waar de gootsteen aansluit op het aanrecht, rond de afvoer en de stoppen van de vuilnisbak.

De gootsteen moet gedesinfecteerd worden na elke maaltijdbereiding en afwas of minstens één keer per dag, en vergeet de handgrepen en de kraan en de aanrechtgedeelten bij de gootsteen niet. Zij vangen alle spetters op wanneer je besmet voedsel afspoelt. Gebruik een gootsteenreiniger die een desinfecterend middel bevat en een schone handdoek of desinfecterende wegwerpdoekjes.

8. Koffiezetapparaat blender

Zelfs schoon water dat blijft hangen in een warme, vochtige omgeving zoals een koffiezetapparaat kan een perfecte omgeving creëren voor bacteriën, gist en schimmel om te groeien. Sommige kleine apparaten moeten na elk gebruik worden schoongemaakt. Haal kleine apparaten minstens wekelijks uit elkaar en maak ze grondig schoon. Sommige onderdelen kunnen veilig in de vaatwasser en andere moeten worden afgewassen in een heet sopje en vervolgens afgespoeld in heet water en volledig gedroogd.

Dezelfde reinigingsroutine moet worden toegepast op keukengerei zoals blikopeners, maatlepels en kopjes.

9. Snijplanken

Snijplanken, vooral houten planken, kunnen bacteriën herbergen in de kleine hoekjes en gaatjes die al na een enkel gebruik tevoorschijn komen. Het is belangrijk om minstens twee aparte snijplanken te hebben: een voor fruit en groenten en een voor vlees. Dit vermindert kruisbesmetting tijdens de maaltijdbereiding.

Was elke plank na elk gebruik met heet zeepwater en spoel goed af met heet water. Daarna volledig afdrogen met een papieren handdoek of een schone theedoek. Laat de planken niet afdruipen, want bacteriën houden van een warme, vochtige omgeving. Je kunt ook kiezen voor snijplanken die in de vaatwasser kunnen voor een grondige reiniging.