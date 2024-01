VRY van Fintessa LijfrenteBeleggen. Wat is dat?

VRY van Fintessa LijfrenteBeleggen is een oplossing voor iedereen die in de uitkeringsfase wil (door)beleggen met zijn of haar lijfrentekapitaal. Door ook in de uitkeringsfase te beleggen bestaat er kans op een hoger rendement en dus een hogere uitkering.

VRY van Fintessa is een label van Fintessa, één van de grotere onafhankelijke vermogensbeheerders in Nederland. Degene die hun lijfrente laten beleggen door VRY van Fintessa profiteren van de kennis en expertise van hetzelfde team vermogensbeheerders dat al jarenlang succesvol is bij Fintessa en daarvoor al een aantal keer de Cashcow Award in de wacht heeft gesleept. Wat de oplossingen van VRY van Fintessa uniek maken is niet alleen de onafhankelijkheid (niet beleggen in vaak dure (eigen) beleggingsfondsen), maar ook de automatische risicoafbouw. Daarmee wordt een eventuele daling van de periodieke uitkering aan het einde van de looptijd gedempt. Daar hoeven cliënten zelf helemaal niets voor te doen.

Voor wie?

VRY van Fintessa…