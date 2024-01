Vrouwen in Web3: slechts 6,43% van VC investeringen in laatste 2 jaar

Uit recent onderzoek blijkt dat startups opgericht of geleid door vrouwen slechts 6,43% van de totale $27,85 miljard aan durfkapitaalinvesteringen (VC) in Web3 hebben ontvangen in de periode van Q1 2022 tot Q3 2023. Dit komt neer op $1,77 miljard van het totaal, terwijl mannelijke leiders $26,08 miljard binnenhaalden.

Onderzoek door Bitget Research

Volgens een rapport van Bitget Research vormen door vrouwen geleide Web3-startups ongeveer 9% van alle startups in deze sector. Een ‘door vrouwen geleide blockchain-startup’ wordt gedefinieerd als een onderneming waar ten minste 50% van de leidinggevenden vrouw is.

De totale VC-financiering voor blockchain-bedrijven kende een dalende trend sinds 2022, met een daling van ongeveer $6,4 miljard in het eerste kwartaal van 2022 naar $2 miljard in het tweede kwartaal van 2023. Er was een licht herstel in het volgende kwartaal, maar de financiering voor door vrouwen geleide blockchain-startups blijft beduidend lager dan het…