Vrouwen (Celebs) die Langer zijn dan hun Man

Er wordt vaak veel gesproken over het verlangen naar een “lange, donkere en knappe” huwelijkskandidaat die een vrouw (of man) van de voeten veegt, maar in Hollywood steken vrouwelijke sterren vaak met kop en schouders boven hun partner uit.

Van torenhoge supermodellen als Rosie Huntington-Whiteley en Bella Hadid (die geen van beiden kunnen tippen aan het indrukwekkende postuur van Karlie Kloss) tot verticaal begaafde actrices als Nicole Kidman en Sophie Turner, er zijn genoeg beroemde dames die beweren dat lengte er niet toe doet.

Sterker nog, zelfs als veel van hen een paar centimeter meer hebben dan hun geliefde, kiezen ze er vaak voor om het verschil te vergroten door ook nog torenhoge stiletto’s aan te trekken.

Om te bewijzen dat een lengteverschil niet het geheim is van een gelukkige relatie, zijn hier 9 vrouwelijke beroemdheden die langer zijn dan hun partner.

Claudia Schiffer en Matthew Vaughn

Het iconische jaren ’90 supermodel en haar man van 17 jaar delen dan wel een leven samen, maar ze delen zeker niet Schiffer’s 180 cm lengte.

Sophie Turner en Joe Jonas

Bella Hadid en The Weeknd

Ze zijn misschien niet meer samen, maar supermodel Hadid en haar muzikantenvriendje waren de perfecte voorbeelden van een goed gedaan lengteverschil. Hoewel er niet veel verschil is als Hadid platte schoenen draagt, lijkt haar lengte van 175 cm een stuk groter dan de 173 cm van The Weeknd als ze hakken draagt.

De koningin van het noorden heeft er blijkbaar geen problemen mee dat ze op hakken ruim 10 centimeter langer is dan haar man.

Rosie Huntington-Whiteley en Jason Statham

Huntington-Whiteley torent boven haar actiester echtgenoot uit, een realiteit die niet geholpen wordt door het feit dat ze een voorliefde heeft voor hoge hakken.

Nicolas Sarkozy en Carla Bruni

De voormalige Franse First Lady is aanzienlijk langer dan haar politicus echtgenoot, die een kleine 166 cm is.

Cameron Diaz en Benji Madden

Dit schattige Hollywoodkoppel, dat sinds 2015 getrouwd is, zijn fysieke tegenpolen – zij is lang en Californisch cool, hij is kort met een rock’n’roll randje – maar romantisch passen ze perfect bij elkaar.

Sophie Dahl en Jamie Cullum

Met een statueske 182 cm torent het Britse ex-model en schrijfster uit boven haar man die al tien jaar jazz-zanger is.

Pharrell en Helen Lasichanh

Pharrells vrouw van zes jaar is net zo cool als hij, maar bijna een meter langer.

Nicole Kidman en Keith Urban

Kidman van 180 centimeter is niet onbekend met het (letterlijk) neer kijken op haar liefdes, van ex-man Tom Cruise tot huidige liefde Keith Urban.

Gigi Hadid en Zayn Malik

Hoewel hun lengteverschil nauwelijks waarneembaar is als Gigi Hadid geen hakken draagt (het supermodel is slechts 2,5 cm langer), is ze wel een paar centimeter langer dan vriendje Zayn Malik.

Gwendoline Christie en Giles Deacon

Met een lengte van bijna twee meter zal Game of Thrones-ster Gwendoline Christie altijd haar liefdespartners in lengte overtreffen, hoe statuesk ze ook zijn. Modeontwerper Giles Deacon is geen uitzondering.

Charlize Theron en Sean Penn

Hoewel het paar in 2015 uit elkaar ging, belichaamden Bombshell ster Charlize Theron en acteur Sean Penn ook de lange-vrouw-kleine-man dynamiek toen ze samen waren, met Theron op ongeveer 178 cm en Penn op ongeveer 173 cm.