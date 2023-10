Vrouw op Nederlands kinderdagverblijf tuft in flesje voor baby

Beelden vanuit een kinderdagverblijf die je als ouder, of gewoon als weldenkend persoon, eigenlijk helemaal niet wil zien. Een overduidelijk gefrustreerde medewerkster besluit om even ongegeneerd te rochelen in het flesje voor een van de kiddo’s. Het hele voorval werd ook nog eens gefilmd en online gezet met de tekst ‘laat me nooit pap maken als k je vader haat’.

Bekijk de beelden hieronder:





De medewerkster, van wie de identiteit nog onbekend is, zegt op het fimpje: “Het kind bleef huilen.” Vervolgens rochelt ze in het flesje en doet ze de dop er weer op: “Nu gaan we schudden!”

Mocht iemand enig idee hebben om welk kinderdagverblijf het gaat, laat het ons dan vooral weten. (via Malika)