Vrouw in Lang Leve de Liefde begint opeens haar date te betasten op onchristelijk plekje

Weinig dates in Lang Leve de Liefde zijn zo spraakmakend als die van Reynold en Rafaëla. Eerder ging het aan elkaar gekoppelde stel viraal omdat Reynold hardop uitsprak dat hij op een knapper mokkel had gehoopt. Je zou denken dat het slagingspercentage van deze date daarna op 0% zou liggen, maar Rafaëla maakt er zowaar werk van om dit getal op te schroeven. “Hmmm, dit is lekker glad.”

Hoewel Reynold openhartig heeft uitgesproken dat hij geen fysieke aantrekking voelt, weerhoudt dat Raf er niet van om hem eens flink te bepotelen. Zij hoopt met wat magisch vingerwerk iets los te kunnen maken in haar koelbloedige date.

‘Zó lekker glad’

Enfin. Raf houdt dus wel van een uitdaging. Ze weet Reynold zowaar het bubbelbad in te praten en gaat daar direct aan de slag. Allereerst vergrijpt ze zich met beide handen aan zijn kale knikker. “Zo lekker glad, zacht joh, heerlijk”, prijst ze zijn vleescapuchon. Reynold zit…