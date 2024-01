Vrouw, dochters en vermogen: dit wil je weten over Frank de Boer

Frank de Boer kun je kennen als oud-voetballer, ook was hij trainer van onder andere Ajax en Internationale.

Samen met zijn eerste vrouw kreeg de oud-profvoetballer 3 dochters.

Beau de Boer, één van de dochters van Frank, heeft een relatie met Calvin Stengs.

In dit artikel vertel ik je alles over Frank de Boer. Je komt erachter wie zijn vrouw is, wie zijn dochters zijn en wat zijn vermogen is.

© Instagram @fdeboerofficial

Wie is Frank de Boer?

Frank de Boer, werd geboren op 15 mei 1970 in Hoorn.

We kennen hem als oud-profvoetballer en voetbaltrainer.

Ook zijn tweelingbroer, Ronald de Boer, was profvoetballer.

Ronald en Frank hebben nog een zus die Anja heet.

Ze zijn de kinderen van Kees de Boer en Git de Boer.

Als voetballer speelde Frank onder meer voor Ajax, FC Barcelona en Galatasaray.

Frank, is al sinds 1999 getrouwd met Helen de Boer.

Hij kreeg samen met zijn vrouw drie kinderen: Beau, Romy en Jacky…

Lees verder bij spelersvrouw.nl