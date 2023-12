Vroege Griepgolf Leidt tot Hoger Ziekteverzuim

Leestijd: < 1 minuut

Het ziekteverzuim is vorige maand gestegen vergeleken met oktober, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Dat komt vooral omdat werkende mensen meer griep kregen. De stijging is volgens ArboNed normaal voor deze tijd van het jaar, maar het verzuim komt nu eerder op gang dan vorig jaar en lijkt zich deze maand door te zetten.

Het ziekteverzuim lag in november op het hoogste niveau van 2023, samen met februari, aldus de arbodiensten. Ook toen heerste een griepgolf. Vanaf maart daalde het ziekteverzuim. In november steeg het gemiddelde verzuim weer, naar 5 procent. Dit betekent dat vijftig van duizend werkdagen zijn gemist door zieke werknemers. In oktober lag het verzuimpercentage op 4,7 procent. De stijging in het onderwijs is volgens ArboNed opvallend, in die sector kwamen 136 meldingen binnen per duizend medewerkers.

Dit hele jaar hebben mensen zich minder vaak ziek gemeld dan vorig jaar, zegt directeur medische zaken Redmer van Wijngaarden…