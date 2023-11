Vrinedin, kind en TikTok: dit wist je nog niet van Thierry Baudet

Thierry Baudet kennen we allemaal als fractievoorzitter van de politieke partij ‘Forum voor Democratie’.

Het is een extreem rechtse partij met een eigen beeld over de wereld.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 behaalde de partij 3 zetels.

Een daling van 5. In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van Thierry Baudet.

© Instagram @thierry_baudet

Wie is Thierry Baudet?

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet werd geboren op 28 januari 1983 in Heemstede.

Na de basisschool ging Thierry naar het Stedelijk Gymnasium in Haarlem.

Daarna studeerde hij rechten in Amsterdam, waarna hij de PhD-opleiding ‘Rechtsfilosofie’ volgde aan de Universiteit van Leiden.

Hij werkte een aantal jaren als leraar bij de Universiteit in Leiden, hij was korte tijd werkzaam als columnist, ook kon je Baudet inhuren als spreker.

In februari 2015 richtte hij de politieke partij ‘Forum voor Democratie’ op.

De…

Lees verder bij sterrenoptv.nl