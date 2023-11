Vrije val marge DSM-Firmenich – CashCow.nl

DSM-Firmenich is met een nieuwe winstwaarschuwing gekomen. De winstgevendheid staat onder druk door de lage prijzen voor vitamines.

Voor de tweede keer dit jaar moet het zijn verwachtingen neerwaarts bijstellen. Het voedingsingrediƫntenbedrijf gaat nu uit van een ebitda van 1,8 miljard euro over heel 2023. Begin augustus werd de verwachting hiervoor al bijgesteld naar 1,8 tot 1,9 miljard euro. De ebitda-marge kromp naar 13,4%, tegen 17,4% een jaar eerder. De omzet daalde met 12% tot iets meer dan 3 miljard euro. De grootste divisie in omzet, Perfurmary & Beauty, liet een omzetdaling zien van 7% tot 920 miljoen euro. De omzet bij Animal Nutrition & Health daalde met 16% tot 823 miljoen euro. Bij Health, Nutrition & Care ging het om een daling met 13% en bij Taste, Texture & Health was sprake van een daling van 12%.

