Vrije trappen leren nemen | Hoe leer ik mijn vrije trap te verbeteren?

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

Goede vrije trappen nemen valt of staat bij uren maken. Pak na elke training een zak met ballen en ga oefenen. Neem vrije trappen van alle hoeken en standen en schiet ze richting doel. Robin van Persie, een specialist op het gebied vrije trappen, zei ooit het volgende over ideale vrije trappen: “Perfecte vrije trappen hoeven niet altijd te zitten. Het gaat erom dat je een target, bijvoorbeeld de linker bovenhoek, neemt en er een automatisme van maakt dat de ballen altijd binnen een meter van dat punt komen. Het kan gebeuren dat ballen naast of op de lat of paal belanden, maar over het algemeen zal je hierdoor trefzekerder zijn.”

Denk na over je schot

Vrije trappen worden van alle hoeken en standen op doel geschoten. Niet vanaf elke plek op het veld zal hetzelfde schot het succesvolst zijn. Hoe meer je vanaf de zijkant schiet, hoe meer effect je zal moeten meegeven aan je schot. Dit is trainbaar. Sta je rechter voor het doel dan kan…