Vrijdag, vrije dag?!

In veel bedrijven is de vrijdag een van de meest bijzondere dagen van de week. Waar het op maandag, dinsdag, woensdag (in de middag wat minder) en donderdag gonst van de activiteit is het op vrijdag vaak heel anders. Op sommige afdelingen en zeker op een secretariaat kan je letterlijk een speld horen vallen. En werk je vanuit huis… er zijn vaak opvallend weinig collega’s bereikbaar….. via Teams of telefonisch. In veel bedrijven is de vrijdag niet de meest productieve dag van de week.

Ook veel Support Professionals die parttime werken kiezen voor de vrijdag als vrije dag. Lekker toch zo’n lang weekend! Maar wat als je fulltime werkt? Of niet op vrijdag vrij kan zijn. Dan is de vrijdag vaak een lastige dag als dingen met collega’s gedaan wil krijgen. De andere kan van de medaille is dat je ook weinig last hebt van collega’s die je afleiden. Met andere woorden: je kan dingen gedaan krijgen en veel ‘wegwerken’.

Voor managers is het vaak lastig(er) om de…