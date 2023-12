Vriendin, vermogen en leeftijd: dit wil je weten over Calvin Stengs

Feyenoord-trainer Arne Slot was dolblij toen de directeur de mogelijkheid gaf om Calvin Stengs naar Rotterdam te halen.

Hij is één van de sleutelspelers van zijn ploeg. Calvin, werd ondanks voor het eerst vader.

Hij heeft een relatie met één van de dochters van Frank de Boer.

In dit artikel vertellen we je alles over het privéleven van Calvin Stengs.

Wie is Calvin Stengs?

Calvin Stengs werd geboren op 18 december 1998 in Nieuw-Vennep.

De vader van Stengs komt oorspronkelijk uit Suriname, zijn moeder werd in Nederland geboren. Calvin, groeide op in Haarlem.

Hij speelde korte tijd in de jeugdopleiding van HHF Haarlem, waarna hij een transfer maakte naar AZ Alkmaar.

Daar brak de buitenspeler definitief door. Op 14 juli 2021 maakte hij de transfer naar OCG Nice.

De Franse club betaalde 15 miljoen euro voor de buitenspeler.

Nadat hij korte tijd werd uitgeleend aan Royal Anterwerp, werd hij op 26 juli 2023 gekocht door…

Lees verder bij spelersvrouw.nl