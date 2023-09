Zien: Dit is Daniëlle, de Nieuwe Vriendin van Thomas van der Vlugt

Thomas van der Vlugt, geboren op 8 mei 1992 in Nieuwegein, is een Nederlandse online persoonlijkheid die bekend staat als dj, youtuber, presentator en zanger. Hij heeft vooral faam verworven door zijn rol bij StukTV. In maart 2018 werd Van der Vlugt bekroond met de AD Journalistieke Aanmoedigingsprijs 2018 tijdens de VEED Awards.

Een Glanzende Carrière

Thomas van der Vlugt is voor velen een bekend gezicht als een van de presentatoren van StukTV, een programma dat sinds 2012 te volgen is. Hij is zelfs medeoprichter van dit succesvolle programma. StukTV heeft door de jaren heen talloze prijzen in de wacht gesleept en is dagelijks te volgen op zowel YouTube als SBS 6. Denk bijvoorbeeld aan het populaire tv-programma ‘Jachtseizoen’. Maar Thomas is niet alleen te vinden bij StukTV. Hij heeft ook zijn eigen YouTube-kanaal genaamd ‘Hard’. Hoewel Thomas zich niet lang heeft gewaagd aan het camerawerk bij RTL, heeft hij wel samengewerkt met RTL Nieuws voor het online programma ‘Thomas Checkt’. Daarnaast heeft hij zijn talenten laten zien in jeugdserie ‘Spotlight’ en in de online Videoland-serie ‘Dare’.

Op Zoek naar Liefde

In 2022 waagde Thomas van der Vlugt zich aan het datingavontuur in het programma ‘De Bachelor’ op Videoland. Hierin meldden een groep dames zich aan om een bekende Nederlander voor zich te winnen. In dit geval was het Thomas van der Vlugt die op zoek was naar liefde. Talloze prachtige vrouwen probeerden zijn hart te veroveren, maar uiteindelijk slaagde alleen Merel erin om zijn hart te veroveren. Samen gingen ze naar huis na de afleveringen op televisie.

Thomas en Merel spraken over hun droomrelatie toen het programma net was afgelopen. Alles leek perfect te zijn, maar zodra de camera’s stopten met draaien, begonnen de uitdagingen. Na enkele maanden besloten ze tijdelijk uit elkaar te gaan. Maar toen verscheen er plotseling een video van Yvonne Coldeweijer waarin Thomas kuste met zijn nieuwe vriendin, Danielle. Hierdoor trok Merel definitief de stekker uit hun relatie.

Reputatie onder Druk

Volgens Merel had Thomas meerdere dingen gedaan die de relatie onder druk zetten. Ze voelde zich vernederd omdat Thomas op vrijdag nog beweerde dat ze aan het daten waren, terwijl hij ondertussen andere dingen deed. Yvonne Coldeweijer deelde vervolgens een foto waarop Thomas zoende met een andere vrouw. Kort daarna maakte Merel bekend dat de twee niet meer samen waren.

De Nieuwe Liefde van Thomas

Thomas van der Vlugt kan niet onopgemerkt blijven met zijn nieuwe vriendin. Juicekanaalyoutuber Yvonne Coldeweijer was er als de kippen bij toen ze Thomas zag zoenen met een vrouw. De dame in kwestie was geen bekende Nederlander, dus iedereen was benieuwd naar haar naam.

De knappe Daniëlle Van den Oudenrijn is de nieuwe vriendin van Thomas van der Vlugt.

Hoewel het stel hun relatie niet heeft bevestigd, gonst het op de sociale media van de speculaties. Bovendien reageert Thomas altijd op de Instagram-berichten van zijn nieuwe vriendin.

Een Match Made in Heaven?

Thomas en Daniëlle zijn beiden zeer sportief. Daniëlle werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis van Leiderdorp en heeft de opleiding ‘Verzorgende ID’ afgerond aan het ID College in Alphen aan den Rijn. Ze liep zelfs onlangs haar eerste marathon. Ook Thomas is een ervaren marathonloper en heeft zelfs op de cover van Men’s Health gestaan.

Hoe Hebben Ze Elkaar Ontmoet?

Het is nog niet duidelijk hoe Thomas zijn vermoedelijke nieuwe vlam Daniëlle heeft ontmoet, maar ze volgen elkaar op Instagram. Misschien hebben ze elkaar daar wel een berichtje gestuurd?

Na deze roerige periode lijkt Thomas van der Vlugt weer geluk te hebben gevonden in de liefde. We kunnen alleen maar hopen dat dit nieuwe hoofdstuk in zijn leven voor meer stabiliteit en geluk zorgt.