Vriendin Peter Gillis ondergaat een gigantische metamorfose: ‘Dit is 10x mooier’

Het vrouwtje van Peter Gillis heeft nogal een ruige look. De voormalig kermisexploitante zit namelijk tot aan haar strot bedekt met inktzwarte schilderingen. Omdat haar volgers benieuwd zijn hoe ze eruit ziet zonder al die upschmuk, besluit ze speciaal voor hen haar tatoeages te camoufleren met een laag huidskleurige plamuur. “10x mooier zo!”

‘Spijt komt altijd te laat’

In een video op Instagram transformeert Wendy van een moterbendemokkel naar een klassieke schoonheid met ‘n onbevlekt huidje. “Think twice ..spijt komt altijd te laat,” schrijft ze erbij. Geeft ze nu toe het enorme slagveld in haar hals te berouwen? Mogelijk, ja.

Laserkliniek

“Ik vind je echt een mooie vrouw maar inderdaad de tattoo in je hals is zo overheersend. En ik heb zelf ook een tattoo, dus ik ben niet anti…maar vind het zonder in je hals veel mooier,” schrijft een enthousiaste volger over het eindresultaat. Toch maar een enkeltje richting…