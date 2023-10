Vriendin Peter Gillis dreigt zijn huis plat te branden (video)

Peter Gillis lijkt eindelijk zijn verdiende portie karma te krijgen. Nadat hij zijn ex-vriendin Nicolleke zou hebben mishandeld en zelfs bedreigd met een potlood, krijgt hij nu een koekje van eigen deeg. Zijn nieuwe liefje Wendy dreigt namelijk zijn villa tot as te versmelten.

In vuur en vlam

De campingmagnaat kocht afgelopen maart een kast van een huis in het Belgische Neerpelt. In een aflevering van Massa is Kassa gaf hij Wendy een rondleiding door deze gloednieuwe aankoop. Daarna vroeg hij direct of ze bij hem in wilde trekken. Dat zag die meid wel zitten.

Nu blijkt het misschien geen verstandige zet te zijn geweest van ons Petertje. Het koppel is nog geen jaar samen en hij heeft duidelijk geen idee wat voor koelbloedige pyromaan hij in huis heeft gehaald. Op Instagram laat Wendy weten de miljoenencasa in vuur en vlam te willen zetten.

Grote spin

Op Instagram plaatst Wendy ‘n video van een halfdode spin, die onderaan de trap ligt te creperen….