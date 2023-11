Vriendin Peter Gillis doet gigantische onthulling: ‘Zit nu precies op 28 weken’

Dat eeuwige hatsenflatsen van Petertje begint eindelijk zijn vruchten af te werpen. De markante showbizzcrimineel heeft eindelijk raak geschoten. “Ik ben nu precies 28 weken,’‘ verklapt vriendin Wendy van Hout.

Klein Petertje

In een voorvertoning van aflevering 3 van Familie Gillis: Massa is Kassa is te zien hoe Wendy een grote onthulling doet. Ze tilt haar shirt omhoog en showt een buitengewoon ronde buik. Petertje staat ernaast te stralen als een kale gloeilamp. De voice-over van Frank Lammers liegt er niet om: “Een klein Petertje. Petrus Franciscus Fiscus… ofzo.”

Grappig is dat Fiscus een andere benaming is voor de Belastingdienst. En laat dat nou nét de organisatie zijn die nog een appeltje te schillen heeft met onze frauduleuze campingbaas.

Prothese

Of er groeit écht een Peter jr. in mevrouw van Hout, óf de meid draagt simpelweg een prothese-buik om zwangerschapskleding te shooten voor haar eigen merk. Wie zal het zeggen.