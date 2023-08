Vriendin Max Verstappen: ‘Ik ga kapot van binnen’

De in Monaco woonachtige actrice en influencer Kelly Piquet deelt haar sores even met de rest van de wereld.

GP van Nederland

Nee, geen paniek. Max Verstappen en Kelly Piquet zijn nog altijd een setje. Maar terwijl Max zich dit weekend na een welverdiende summer break in het zweet werkt om de Grand Prix van Nederland wederom op zijn naam te zetten, is zijn vriendin in de lokale sportschool te vinden voor een intense workout-sessie.

Altijd blijven lachen

Bij een gym-selfie schrijft de 34-jarige Kelly de volgende tekst: “Smiling on the outside, pain in the inside.” We gaan er gemakshalve maar even van uit dat Kelly hier doelt op een intensieve workout. Want wiel geregeld op de cover van Voque staat, die moet daar natuurlijk wel iets voor doen.

