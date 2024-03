Vriend Jutta Leerdam zet haar bijna naaqt op het internet (beelden)

Na al dat harde werken vindt Jutta Leerdam het wel tijd voor een beetje zonneschijn. Niet zomaar ergens, maar op het luxueuze landgoed van haar vriendlief Jake Paul in Puerto Rico. Daar waar de zon een permanente uitnodiging is om je in bikini te hijsen.

Jake Paul, niet bepaald verlegen om een beetje opscheppen, laat met alle liefde zien hoe ze genieten van de eeuwige zomer daar. Want zeg nou zelf, na een seizoen lang in de kou te hebben gestaan, verdient Jutta niets minder dan eindeloze zonneschijn en de luxe van een privélandgoed. Puerto Rico lijkt de perfecte plek voor een welverdiende vakantie.

Bekijk de video hieronder: