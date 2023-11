vorig jaar veel minder kantoren omgebouwd tot woning

Leestijd: < 1 minuut

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal kantoren dat in het afgelopen jaar is omgebouwd tot woningen aanzienlijk is gedaald. Voor het eerst sinds 2015 is het aantal omgebouwde panden tot woningen gedaald tot onder de 10.000.

Achtergrond en Trends

Ondanks de dringende behoefte aan nieuwe woningen in Nederland, heeft de bouw van nieuwe huizen te maken met vertragingen door zaken zoals de stikstofcrisis en personeelstekorten. Terwijl in het voorgaande jaar 3100 nieuwe huizen voormalige kantoren waren, wat een daling van 30% vertegenwoordigt ten opzichte van het jaar ervoor, toont het totale cijfer aan dat 9565 panden een woonbestemming hebben gekregen. Dit betekent dat een op de tien nieuwe huizen voortkomt uit een pandtransformatie.

Opvallend is dat de grootte van de getransformeerde panden in de loop der jaren enigszins is toegenomen, hoewel ze over het algemeen nog steeds aan de kleinere kant zijn, met de…